Eli Iserbyt en co. beducht voor Nederlandse gevaar tijdens EK veldrijden: “Zorgen dat Van der Haar niet freewheelend mee schuift”

Zondag wordt de eerste trui in het veldrijden uitgedeeld tijdens het EK veldrijden in Namen. Met Eli Iserbyt, Laurens Sweeck, Michael Vanthourenhout en Quinten Hermans heeft België vier kanshebbers, maar de Koppenbergcross heeft hen er nog eens aan herinnerd dat titelverdediger Lars van der Haar in zijn eentje roet in het eten kan strooien.

Eli Iserbyt is de crosser van het moment, maar volgens hem zal de vorm van de dag bepalend zijn. “Ik denk dat het goed is dat we met vier zijn, we kunnen dit parcours allemaal wel wat aan, dus de vorm van de dag zal veel zeggen”, aldus de West-Vlaming.

“We moeten als Belgische ploeg onze eigen koers rijden, maar we mogen zeker en vast Lars niet vergeten. We moeten hem naar de kop dringen en zorgen dat hij niet freewheelend meegaat naar de laatste twintig minuten van de wedstrijd. Want dan kan hij gevaarlijk zijn. We hebben geleerd dat hij nog steeds in koers is, ook als hij op tien seconden zit.”

“Het parcours in Namen is normaal gesproken iets voor Toon Aerts, Van Aert en Van der Poel. Maar zij zijn er alle drie niet bij. Dus wordt het een koers waarvan niemand weet hoe die zal lopen. Het parcours is veranderd, dus het is moeilijk te vergelijken met vorig jaar.”

Laurens Sweeck: “Elkaar helpen kun je op elke omloop, maar als iemand zoveel sterker is, dan zal dat duidelijk zijn. Dat heb je op de Koppenberg ook gezien.”

Quinten Hermans: “Maandag begint mijn rustperiode, dus ik heb hier wel wat naartoe gewerkt. Na het wegseizoen heb ik mijn conditie doorgetrokken. Sommige crossen waren goed, andere wat minder. Fysiek ben ik in orde en het is een fysiek parcours. Mijn voorbereiding was niet honderd procent, maar wel goed. We zullen zondag zien wat dat geeft.”