Voormalig ‘Temptation’-verleidster Pommeline Tillière start ‘OnlyFans’-account

“Ik kreeg al duizenden keren de vraag, vandaag is het zover! Ik ben de Instagram-censuur beu en vanaf nu kan ik jullie eindelijk alles ongecensureerd tonen op mijn ‘Alleen Fans’-account.” Met die boodschap op Instagram naast een foto van zichzelf in lingerie kondigt voormalig ‘Temptation island’-verleidster Pommeline Tillière aan dat ze met OnlyFans in zee gaat. Oorspronkelijk begonnen als platform waar content creators hun beelden kunnen aanbieden tegen betaling aan hun ‘fans’, maar het kreeg toch vooral bekendheid omdat heel wat mensen hun kans zagen om veelal pikant en seksueel getint materiaal te delen.

Al moet je dat laatste niet verwachten van Tillière: “Porno is niet mijn ding. Wat je dan wel mag verwachten: mooie fotoshoots in lingerie, sexy lingerie, bedekt naakt en misschien wat naughty selfies. Daar blijft het bij”, vertelt ze aan ClintTv, dat tijdens een pikante fotoshoot voor haar nieuwe business aanwezig was. Want, zo vertelt ze, dit is ook een onderneming. “Ik ben een business woman. Ik hou van superveel geld verdienen, dat is ook de reden. Money is the shit, daarvoor doe ik het. Maar ook omdat ik het graag doe, niet alleen daarvoor.”

“Ik heb daar superlang moeten over nadenken, omdat ik nu ook een relatie heb”, vertelt ze nog. “In een relatie moet je altijd wel wat kunnen overleggen, je kan niet altijd je zin doen. Het sprak me wel altijd aan, ik doe zelf vaak fotoshoots. Maar je moet in overleg gaan met familie en je vrienden. Vandaar heeft het zolang gedaan.” Haar vriend Cirio steunt haar dan ook in haar nieuwe avontuur. “Mensen waren op Instagram al aan het geilen, waarom geen OnlyFans? Ze kan een centje bijverdienen. Ik ga haar daar in steunen, heb ik niets op tegen.”

400 cc aan humor

Op haar twintigste had ze een naaktfoto gestuurd naar een jongen, die daar misbruik heeft van gemaakt. Dat beeld is tijdens haar deelname als verleidster in Temptation island opnieuw rondgegaan. “Omdat ik toen in de media kwam, is daar een heel ding van gemaakt. Ik was daar echt mega van aangedaan. Maar intussen heeft de maatschappij dat genormaliseerd. Ik heb er alvast veel zin in en mijn 400 cc aan humor is straks ook aanwezig.” (lacht)