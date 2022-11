Daiki Hashioka werd niet geselecteerd voor het WK in Qatar, maar dat viel te verwachten. Dus kan de focus volop naar STVV. “De eerste kolom is mogelijk met deze ploeg, net daarom wordt het tweeluik Seraing-Cercle superbelangrijk.” We schotelden de guitigste der Japanse STVV’ers tien stellingen voor.