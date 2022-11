Derde Belg op WK darts is bijna een feit: Mike De Decker schittert opnieuw onder druk en klopt wereldtoppers op weg naar halve finale

De dag van De Decker begon met een loodzware loting in de eerste ronde. Hij kreeg niemand minder dan Jonny Clayton voorgeschoteld, de nummer van de wereld. Maar onze landgenoot liet toen al zien dat het misschien wel een topdag zou worden door de Welshman met 6-5 te verslaan. De Decker gooide een gemiddelde van 98.46 en een twaalfdarter in de zevende leg. En hij had het geluk eens aan zijn zijde toen Clayton, na drie missers van De Decker op dubbel 16, drie pijlen miste op dubbel 5. Zodoende kon ‘The Real Deal’ het alsnog afmaken.

In ronde twee keek De Decker Ryan Joyce in de ogen, een rechtstreekse concurrent voor dat felbegeerde WK-ticket. Onze landgenoot scoorde iets minder (89.42 gemiddeld), maar gooide met 6 op 14 beter op de dubbels dan zijn tegenstander. Goed voor een 6-4-zege. Daarna won hij makkelijk met 6-1 van de Fransman Thibault Tricole, waarna een clash met Kim Huybrechts volgde.

© BELGA

De twee Belgen maakten er een goeie en spannende partij darts van. De Decker liep, onder andere door een nieuwe twaalfdarter, uit naar 3-0 en 5-2. Maar ‘The Hurricane’ is een ervaren darter en kwam terug tot 5-4 met een finish van 140. De Decker bleef echter kalm in de tiende leg en won de partij met 6-4 na een finish van 68.

Over naar een duel met Rob Cross. De nummer 7 van de wereld en ex-wereldkampioen speelde tot dan fantastisch, met gemiddeldes dik boven de honderd. Maar De Decker had Cross eerder al eens verslagen en deed dat nu opnieuw. Via twee twaalfdarters kwam onze landgenoot 5-4 voor, waarna Cross de kans kreeg om een beslissende leg af te dwingen. De Engelsman miste echter op dubbel 4, waarna ‘The Real Deal’ het afmaakte op dubbel 10.

In de halve finale - zijn eerste als prof - kreeg De Decker dan nummer één van de wereld Gerwyn Price tegenover zich. De Welshman had in de kwartfinales met 6-0 gehakt gemaakt van Martin Schindler, maar onze landgenoot startte de partij met een finish van 116. Daarna was het echter al Price dat de klok sloeg. ‘The Iceman liep - ondanks enkele kansen voor De Decker - in sneltempo uit naar 5-1. ‘The Real Deal’ was echter nog niet klaar en kwam met finishes van 87 en 71 terug tot 5-4.

Hij leek er zelfs 5-5 van te gaan maken met drie 140-worpen op een rij… tot Price 180 en 137 uit z’n mouw schudde en 70 van het bord gooide. En uiteindelijk met 7-4 won. Price zou uiteindelijk het toernooi winnen door met 8-4 te winnen van de verrassende Gianni van Veen.

Geen finale dus voor De Decker, maar wel een nieuwe grote stap richting een WK-ticket. Hij maakt een reuzensprong van negen plekken voorwaarts en kan het WK enkel nog missen door een mirakel. Zijnde: als de tien spelers achter hem geweldig scoren op het laatste vloertoernooi, de Grand Slam of Darts en de Players Championship Finals.

Eind oktober maakte De Decker ook al een goede beurt met een kwartfinale. Toen versloeg hij ook Rob Cross, alvorens te verliezen van toptalent Josh Rock ondanks een gemiddelde van 114.

© BELGA

Kim Huybrechts schopte het dus tot in de 1/8ste finales, alvorens te verliezen van De Decker. Onderweg won de Kempenaar onder anderen met 6-3 van Nathan Aspinall, de nummer 12 van de wereld. Ook Brian Raman ging opnieuw voor de bijl. De twee Belgen speelden de voorbije weken wel meer tegen elkaar en opnieuw moest ‘The Riddler’ zijn meerdere erkennen in Huybrechts. Het werd 6-5 na gemiste matchdarts van Raman.

Dimitri Van den Bergh won zijn eerste match met 6-1 van landgenoot Kenny Neyens, maar ging dan met 6-2 onderuit tegen de Ier Steve Lennon. Mario Vandenbogaerde strandde ook in ronde twee, na 6-5 verlies tegen Damon Heta, de huisgenoot van Van den Bergh en nummer 18 van de wereld.