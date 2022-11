Slovaken spreken zich op 21 januari in referendum uit over grondwet

De Slovaakse presidente Zuzana Caputova heeft vrijdag een volksraadpleging uitgeschreven die door de oppositiepartijen geëist was. Ze legde de datum op 21 januari 2023 vast. De ongeveer 4,4 miljoen stemgerechtigde Slovaken kunnen zich dan voor of tegen een grondwetswijziging uitspreken die in de toekomst vervroegde parlementsverkiezingen mogelijk zou maken.