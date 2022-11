Extinction Rebellion kondigt “golf van acties” aan in België en Nederland na veroordeling van activisten

Uit solidariteit met de Belgische klimaatactivisten die in Nederland veroordeeld zijn, gaat Extinction Rebellion een golf van acties organiseren in België en Nederland. “We doen dit om aan te klagen dat klimaatactivisten buitenproportioneel worden bestraft terwijl de echte klimaatcriminelen vrij rondlopen”, zo klinkt het.

Woensdag zijn twee van de drie Just Stop Oil-activisten die zich in Den Haag aan het beschermende glas van Vermeer’s Meisje met de parel vastplakten, veroordeeld tot twee maanden cel, waarvan één voorwaardelijk. Vrijdag komt normaal gezien de derde persoon voor.

“Wij vinden dit een buitenproportionele straf die duidelijk is gericht op het afschrikken van klimaatactivisten, wat een onaanvaardbare aanval vormt op de democratische ruimte”, zo oppert de groepering. “Het optreden van de activisten was weliswaar provocatief, maar het was strikt geweldloos en heeft geen schade aan het schilderij toegebracht. Uit solidariteit met de activisten, de fotograaf en de duizenden onderdrukte activisten wereldwijd, zal Extinction Rebellion de publieke ruimte blijven innemen. We gaan ons niet laten stoppen door rechters die vreedzame burgerlijke ongehoorzaamheid niet erkennen”.

Waar en wanneer de klimaatactivisten gaan toeslaan, lieten ze niet weten.