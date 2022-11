Twee verdachten van dodelijke steekpartij blijven aangehouden: motief blijft onduidelijk

De twee verdachten van de dodelijke steekpartij die maandagavond plaatsvond in Uitbergen blijven voorlopig in de cel. Dat werd vrijdagmiddag beslist in de raadkamer van Dendermonde. In het kader van het onderzoek wordt er geen verdere informatie over de feiten gelost.

Maandagavond werd de 34-jarige Tom B. het slachtoffer van een steekpartij in de Kerkwegel in Uitbergen. De man werd nog in allerijl door een 37-jarige man naar het ASZ ziekenhuis in Aalst overgebracht, maar kort daarna stierf het slachtoffer aan zijn verwondingen. Een steekwonde in de borststreek werd hem fataal. De persoon die B. binnenbracht werd in het ziekenhuis onmiddellijk gearresteerd. Na verder onderzoek kwamen nog een twee verdachten in het vizier van de politie. Een daarvan bleek na verhoor niet bij de feiten betrokken, maar een 27-jarige man werd wel gearresteerd.

Het duo verscheen vrijdag voor de raadkamer van Dendermonde waar hun aanhouding werd bevestigd. Zij blijven nog minstens een maand langer in de cel. Over het motief en de omstandigheden van de steekpartij heerst nog steeds grote onduidelijkheid. Ook de advocaten van de verdachten, Jan Van Lantschoot en Vincent Glas, wensten geen commentaar te geven. Volgens het parket is momenteel nog te vroeg om informatie te geven over de omstandigheden. “Het dossier had een moeilijke opstart en loopt nog volop. Het bepalen van de locatie van het misdrijf nam enige tijd in beslag”, klonk het. Volgens de eerste vaststellingen vond de steekpartij niet plaats in de woning van het slachtoffer.