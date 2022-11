Finse premier Sanna Marin heeft haar plichten niet verzuimd op feestjes, oordeelt justitie

De Finse premier Sanna Marin heeft op feestjes in de zomer de plichten van haar ambt niet verzaakt. Tot deze conclusie komt de kanselier van justitie, die bevoegd is voor klachten tegen de regering.

Er is geen grond om aan te nemen dat de sociaaldemocratische regeringsleidster haar plichten niet is nagekomen of tegen de wet heeft gehandeld, schreef kanselier van justitie Tuomas Pöysti in een onderzoek van klachten over het gedrag van de 36-jarige politica in haar vrije tijd. Marin heeft volgens het onderzoek geen concrete plicht verzaakt noch het vervullen van zo’n plicht op de helling gezet.

Marin was in augustus voorpaginanieuws met videobeelden van een privéfeest waarop ze aan het dansen en zingen is met vrienden. Een van de video’s wakkerde geruchten aan dat er mogelijk drugs in het spel waren. De premier wees alle beschuldigingen van de hand en onderwierp zich aan een drugstest, die een negatief resultaat gaf.

Na de verspreiding van de video’s van de feestjes met Marin ontving Pöysti verscheidene klachten over de premier met vermoedens dat ze door haar alcoholverbruik ongeschikt was om haar ambt uit te oefenen.