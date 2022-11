Louis Talpe opnieuw brandweerman in nieuw seizoen ‘Onder vuur’: “Op de set zijn we soms cowboys. Rook, vuur, … ik wil het allemaal zo echt mogelijk”

Louis Talpe kruipt opnieuw in de rol van brandweerman Orlando in ‘Onder vuur’ — © Seppe Elewaut & Dieter Meyns

Dat het op zondagavond een tikkeltje warmer wordt in menig Vlaamse woonkamer, heeft voor één keer niets met het klimaat te maken. Het zijn Louis Talpe en fictief brandweerkorps Post Oosteroever die vlammen en gevaar trotseren in het tweede seizoen van ‘Onder vuur’ op Eén. De acteur kruipt opnieuw in de huid van Orlando, gepassioneerd brandweerman. “Ik heb veel gemeen met dat personage. Maar die roekeloosheid, dat niet meer. Het vaderschap heeft me een pak rustiger gemaakt.”