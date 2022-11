Klimaatactivisten gooien soep op Van Gogh-schilderij in Rome

Het schilderij maakt deel uit van een van Gogh-tentoonstelling in het Palazzo Bonaparte-museum in Rome en bevond zich gelukkig achter glas. De vier milieuactivisten gooiden er dikke groentesoep op en lijmden zich vervolgens vast aan de muur. Ze riepen ondertussen slogans over het gebruik van steenkool en over klimaatverandering. Meteen na hun actie kwam de beveiliging van het museum tussenbeide en sloot de zalen van de tentoonstelling. Alle bezoekers moesten buiten.

De vier activisten maakten deel uit van de Italiaanse afdeling van Extinction Rebellion, ‘Ultima generazione’, en zijn opgepakt door de politie.

De jongste weken vinden op meerdere plaatsen soortgelijke protesten plaats. Allemaal met als achterliggende gedachte dat de wereldleiders te weinig doen om de klimaatverandering aan te pakken. Ook een ander schilderij van Van Gogh was in Londen al het doelwit van een klimaatactie van Just Stop Oil. Tegen het schilderij met zonnebloemen werd toen tomatensoep gegooid. In Nederland was Meisje met de parel van Johannes Vermeer onlangs het doelwit van een klimaatactie.