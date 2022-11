Onze tv-tips: bekende liedjes, oorlogsgebied en een huursoldaat

Fall of Kabul

Canvas, zo, 20.10u

Deze documentaire vertelt het dramatische verhaal van de grootste luchtbrug in de geschiedenis van de VS, die het einde betekende van Amerika’s langste oorlog, het twintig jaar durende conflict tussen de Afghaanse taliban en de NAVO-troepen onder leiding van de VS. Aan de hand van nooit eerder vertoond beeldmateriaal en interviews met geëvacueerden, ooggetuigen, mariniers en talibansoldaten. (tove)

Mamma mia! Here we go again

Een, za, 20.25u

Alle belangrijke namen zijn terug in dit vervolg op de bekende musical in filmhit Mamma Mia: Pierce Brosnan (Sam),Colin Firth (Harry), Andy Garcia (Fernando),… Vijf jaar na de gebeurtenissen uit de eerste film heropent Sophie op Kalokairi het hotel dat wegens de dood van haar moeder was gesloten. Ze heeft Donna’s hartsvriendinnen en haar drie mogelijke vaders uitgenodigd. (tove)

The Great Wall

VTM, za, 20.25u

William, een Europese huursoldaat, is met zijn kompaan op zoek naar een krachtig wapen als ze gevangen genomen worden door het Chinese leger. Vervolgens raken ze verzeild in een oorlog tegen monsters die het bestaan van China bedreigen. Kleurrijke film met prima CGI, actiefilm met weerzinwekkende monsters die er echt creepy uitzien. O ja, Matt Damon speelt de hoofdrol. (tove)