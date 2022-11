De zoon van Marie-Josée en Paul schoot een agent dood: “Natuurlijk houden we nog van hem”

Wat doe je als je eigen kind iemand doodschiet? Weinig ouders zullen er ooit serieus over hebben nagedacht. Marie-Josée (77) en Paul (76) uit Schinnen leven echter al meer dan vier jaar in die nachtmerrie. Zoon Yvo schiet op 26 augustus 2018 een agent dood in België. "Wat ons betreft een kwestie van verkeerde plek, verkeerd moment. Hij wilde zijn broertje beschermen. Maar die dag is ons leven gestopt.”