Exit Laura en Celine in The Voice, zondag opnieuw twee Limburgers in Knockouts

“Ik ben misschien toch een te emotioneel mens om dit te doen”, zei Jan Paternoster toen hij weer een kandidaat huiswaarts moest sturen. De coaches moeten tijdens de Knockouts inderdaad vaker slecht dan goed nieuws overbrengen. Ook voor de twee Limburgse zangeressen hadden ze wel complimenten, maar helaas geen plekje in hun teams voor de Battles.

Celine van Poppel (21) uit Bocholt was zelf niet echt tevreden over haar versie van Meisjes van Honing van Pommelien Thijs. “Ik klonk nog heser dan normaal.” Toch zei haar coach Jan dat ze fier mocht zijn. “Je moet niet te streng zijn. Ik heb dingen gezien waar we echt op gewerkt hebben. Je bent ook een super aimabel persoon. Alleen voor je persoonlijkheid zou ik je graag meenemen”, zei hij tegen “de lijm van team Jan”. “Maar de vijf plaatsjes zijn te duur.”

Celine zong ‘Meisjes van Honing’ van Pommelien Thijs. — © vtm

Ook coach Mathieu was erg trots op Laura Seys (28). “Ik kan je technisch niet heel veel bijleren. Je zingt loepzuiver”, gaf hij mee nadat de Hasseltse musicalactrice Settle Down van Kimbra gezongen had. Maar de frontman van Bazart miste een sparkle. “Ik had misschien ergens nog gehoopt op een Redzone”, zei Laura achteraf teleurgesteld.

Minder drama

Zondag gaan de Knockouts verder en dan moeten weer heel wat talenten strijden voor die dure plekjes. Mathieu stuurt de Truiense Lisa Lefèvre (28) het podium op met Teardrop van Massive Attack. “Ik zou willen laten zien dat ik niet enkel dat mysterieuze en sferische kan brengen, maar ook meer uptempo”, zegt Lisa.

Lisa oefent met coach Mathieu. — © vtm

Na All By Myself van Céline Dion waagt Sonny Sinay (38) zich opnieuw aan een klassieker van een straffe zangeres. Coach Natalia koos voor hem Saving All My Love For You van Whitney Houston. Maar de zanger uit Molenbeersel moet het wel lager zingen dan het orgineel. Het moet van de coach simpeler, met minder drama. “Sommige dingen zijn bepaalde gewoontes geworden. Dus het zal even oefenen zijn om dat uit mijn systeem te krijgen”, klinkt het bij Sonny.

Sonny zingt ‘Saving All My Love For You’ van Whitney Houston. — © vtm

The Voice van Vlaanderen, VTM, zondag, 19.50 uur