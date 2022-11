Wemmel

Kapot van verdriet. Zijn tranen de vrije loop latend, amper vattend wat er gebeurd is. Na 52 jaar intense liefde moest Hugo vrijdagochtend afscheid nemen van zijn Nicole en daarmee stortte zijn wereld in. “We dachten dat we nog een jaar of vijf tijd hadden. En nu, door een stom ongeluk, is Colleke weg. Hoe moet ik nu verder, alleen, zonder mijne chou?”