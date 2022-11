Na 52 jaar nog altijd dolverliefd: Hugo knuffelt geëmotioneerde Nicole tijdens laatste première samen

‘Het Spook van de Operette’, tot vorige zondag te zien in Theater Elckerlyc in Antwerpen, was de laatste première waar Nicole en Hugo samen waren. Na afloop rende Hugo naar zijn vrouw in de zaal om haar een dikke knuffel te geven.

Hugo speelde de pannen van het dak in deze komedie. Nicole zat bij de première in de zaal, vergezeld door de familie van Hugo. Na afloop had de cast zijn traditionele trapmoment bij het betreden van de receptie, maar meteen na de laatste foto stormde Hugo als een speer de zaal in. Hij had Nicole zien staan en rende naar haar toe.

Na 52 jaar nog altijd als een dolverliefd koppel: ze kusten elkaar en bleven daarna geëmotioneerd in elkaars armen staan, terwijl Nicole haar tranen de vrije loop liet.

