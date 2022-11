Franse politicus uit parlement gezet na racistische uitspraak over collega

“Dat hij naar Afrika terugkeert”: na de golf van verontwaardiging over deze uitspraak van een extreemrechtse volksvertegenwoordiger, heef het Franse parlement beslist om hem uit te sluiten uit het Assemblée nationale. Dat is zonet beslist.

Een zwarte volksvertegenwoordiger van de linkse partij La France insoumise (LFI), Carlos Martens Bilongo, had het donderdag in het halfrond over “het drama van de clandestiene immigratie” toen Grégoire de Fournas van de uiterst rechtse partij RN (Rassemblement national) hem volgens het officiële verslag van de zitting toeriep: “Dat hij naar Afrika terugkeert”. De uitspraak veroorzaakte opschudding in de Assemblée (Kamer van volksvertegenwoordigers).

De partij van De Fournas verzekerde dat hij het over een boot vol migranten (de Ocean Viking) had die Martens Bilongo eerder vermeld had, en “in geen geval” over het zwarte parlementslid.

Het bureau van de Assemblée kwam om 14.30 uur bijeen om over eventuele sancties te overleggen. Bilongo zei dat hij “de zwaarste sanctie” verwachtte. Die kwam er ook: De Fournas wordt uit het parlement gezet.