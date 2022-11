In een afgelegen deel van het Amazonewoud in Peru worden 70 toeristen op een boot gegijzeld door een inheemse groepering, dat melden lokale media vrijdag. Het gaat om onder andere Fransen, Spanjaarden, Britten, Amerikanen en Zwitsers. De inheemse groep zegt de “aandacht van de regering te willen trekken” na een olieramp in september.