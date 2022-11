Sportmerk Puma krijgt nieuwe topman, vorige voert gesprekken met Adidas

De Duitse sportartikelenfabrikant Puma heeft Arne Freundt benoemd als nieuwe CEO, ter vervanging van Bjorn Gulden eind dit jaar. Meteen na het nieuws ontstond er speculatie dat die laatste zou overstappen naar rivaal Adidas. Dat bedrijf bevestigt intussen dat het hierover in gesprek is met Gulden. Het aandeel van Adidas schoot tot 29 procent omhoog, het aandeel van Puma verloor zo’n 3 procent.

Het mandaat van Gulden als lid van de raad van bestuur van Puma loopt eind dit jaar af. Zijn opvolger Freundt was commercieel directeur bij Puma.

Adidas is al enige tijd op zoek naar een opvolger voor CEO Kasper Rorsted, die volgend jaar vertrekt na vele jaren dienst. De naam van Gulden circuleerde al geruime tijd. Nu wordt dus bevestigd dat het bedrijf onderhandelt over zijn komst als nieuwe CEO.

Zowel Puma als Adidas is gevestigd in het Duitse Herzogenaurach. Beide bedrijven delen een verleden: nadat de broers Rudolf en Adolf Dassler in 1924 samen een schoenenfabriek hadden opgericht, verzuurde hun relatie en gingen ze in de jaren 1940 hun eigen weg. Rudolf startte het latere Puma, Adolf richtte Adidas op.