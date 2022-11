Ham

In de Veldhovenstraat in Kwaadmechelen is donderdagavond in een huis ingebroken. De feiten gebeurden tussen 18.40 en 20 uur. De daders sloegen aan de achterzijde van het huis een raam aan diggelen om binnen te geraken. De inboedel van het huis werd helemaal overhoop gehaald. Uit een inventaris moet nog blijken wat er is meegenomen. mm