Duitse Kerstman beantwoordt kinderbrieven in het Oekraïens

Oekraïense kinderen in Duitsland zullen de komende weken een antwoord in hun moedertaal krijgen wanneer ze brieven sturen naar de Kerstman. Een postkantoor in St. Nikolaus, in het zuidwesten van Duitsland, wil de kinderen op die manier een onvergetelijke kerst bezorgen.

St. Nikolaus is een klein dorp in de Duitse provincie Saarland, vlakbij de Franse grens, en de enige plaats in Duitsland die een naam deelt met Sinterklaas, de Duitse naam voor de kerstman. In dat postkantoor komen al meer dan 50 jaar brieven van over de hele wereld toe die aan de kerstman geadresseerd zijn.

Sinds kort zitten er ook brieven in het Oekraïens tussen de post. Van de 3.000 brieven die tot vandaag aan de kerstman werden gestuurd, zijn er 30 in het Oekraïens. Het gaat vooral om Oekraïense kinderen die momenteel in Duitsland wonen.

In het verleden werden brieven van Oekraïense kinderen in het Russische beantwoord, maar dat zal vanaf nu veranderen. Kinderen krijgen ook brieven in het Spaans, Frans, Italiaans, Engels en Chinees. De antwoorden worden verstuurd vanaf 2 december.

Vorig jaar verstuurden de elfjes van de kerstman een recordaantal van 30.711 brieven naar meer dan 43 landen wereldwijd.