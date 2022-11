BV Hotspot. Niels Destadsbader gaat uit de kleren en wie is deze blondine?

Tot nog toe kenden we haar altijd als brunette, maar deze week maakte Nuria Gilizintinova de grote stap. Blondes do it better?

Kat Kerkhofs, Dries Mertens en zoontje Ciro Romeo vierden deze week Halloween. Dat deden ze in een schattige familie-outfit als Aladdin, Jasmine en Abu. En uiteraard was er ook een plaatsje gereserveerd voor hun trouwe viervoeter.

Zita Wauters moest afscheid nemen van Senna, haar dertienjarige hond. Dat zorgde duidelijk voor traantjes.

Tinne Oltmans blies dertig kaarsjes uit en dat deed ze met de nodige bling.

Pommeline Tillière is alweer drie jaar samen met haar vriend Cirio Wassenhove. Tijd voor wat romantische kiekjes!

Samen met zeven anderen gaat Niels Destadsbader uit de kleren voor Kom op tegen Kanker, alles in de strijd. De voorbereidingen waren alvast intens.

Wie graag een blik achter de schermen werpt bij Eva Daeleman, kwam dankzij haar photo dump van oktober helemaal aan z’n trekken.

Natalia vierde de herfst met haar gezin met een fotoshoot vol pompoenen.