Beringenaar krijgt 3 jaar cel voor verkrachting in auto: “Ze moest whisky-cola drinken”

Een 35-jarige Beringenaar is vrijdag in Hasselt veroordeeld tot 37 maanden cel voor de verkrachting van een stadsgenote. Het slachtoffer zat buiten op een bankje waarna hij haar zou gedwongen hebben om in zijn wagen te stappen. Niet veel later vergreep hij zich aan haar op de achterbank.

De feiten dateren van 2 december 2020. Tijdens zijn proces had de dader het tevergeefs over seks met onderlinge toestemming. Rond 20 uur had de dertiger haar opgepikt met zijn wagen na toevallig voorbij het bankje te passeren waarop zij zat. “Hij dwong haar om in te stappen nadat ze eerder tot twee keer toe weigerde. Ze moest van hem whisky-cola drinken. Weer onder dwang nam hij haar mee naar de achterbank waar hij is klaargekomen”, klonk het.

Martelgang

De rechtbank achtte de Beringenaar schuldig omdat hij telkens andere verklaringen aflegde. Daarnaast waren er duidelijk grijpletsels op de vrouw haar armen die aantoonden dat hij haar onder bedwang hield. “Van toestemming kan er geenszins sprake zijn.” Dat ze elkaar achteraf nog berichten verstuurden, deed de vrouw uit angst omdat haar belager wist waar ze woonde. “Er is geen reden om te twijfelen aan de geloofwaardigheid van het slachtoffer.” De Beringenaar heeft een flink gevuld strafblad. Eerder al liep hij tien maanden cel voor intrafamiliaal geweld op. Nu voegt de Hasseltse strafrechter daar nog 37 maanden aan toe. Daarnaast verliest hij voor vijf jaar zijn rechten en moet aan de vrouw een vergoeding van 5.845 euro betalen.