Twee inbraken in Neerpelt: getuige ziet twee vrouwen wegvluchten

Pelt

Vrijdagvoormiddag is bij de politie een inbraak in de Broesveldstraat in Neerpelt gemeld. Een getuige had gezien hoe twee vrouwen met iets wat leek op een laken een zwaar voorwerp richting auto aan het slepen waren. Die stond op de Justitielaan geparkeerd. De getuige riep op de dames waarop deze de buit lieten vallen, in een Citroen stapten en wegreden. Snel bleek dat er in de straat was ingebroken. Op het eerste gezicht lijken er enkel juwelen te zijn meegenomen.

Rond 7 uur was al een inbraak in de Stationsstraat in Neerpelt gemeld. Daar werd een deur geforceerd. mm