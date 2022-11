Wint Loena Hendrickx haar eerste GP? Kunstschaatsster met veel zelfvertrouwen op één: “Ik kan beter, dat bewaar ik voor later”

Kunstschaatsster Loena Hendrickx heeft in het Franse Angers een voorschot genomen op de eerste Grand-Prix-zege in haar loopbaan. Met een voorsprong van bijna vier punten op de naaste concurrentes bezet Hendrickx na het korte programma de eerste plaats. De Belgische verzamelde 72,75 punten. De Zuid-Koreaanse Yelim Kim is met 68,93 tweede, de Japanse Mana Kawabe met 68,83 derde.

Hendrickx, in oranje-roze outfit, schaatste met veel zelfvertrouwen haar Latijns-Amerikaans getinte programma. Flips en axels verliepen vlekkeloos. Een combinatie van twee drievoudige sprongen (Lutz en Toeloop) werd niet in het begin, maar verderop in het programma uitgevoerd, waardoor die bij de jury meer punten oplevert. Alleen op een pirouette viel wat aan te merken.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Het Ice Park in Angers was matig bezet. De drie Franse deelneemsters waren er niet in geslaagd veel toeschouwers naar de tribunes te lokken. Bij de twee eerdere GP’s in Noord-Amerika waren de (niet al te grote) hallen uitverkocht.

Als Hendrickx in de Grand Prix van Frankrijk de eindzege pakt, is zij de eerste Belgische die een dergelijke wedstrijd wint. Op de Europese en de wereldkampioenschappen na zijn het de hoogste prijzen die de Internationale Schaatsunie ISU te verdelen heeft. Ze moet op haar 23e verjaardag wel nog afrekenen met Kim, die een langzaam programma zonder fouten afwerkte. Tijdens de Olympische Winterspelen eindigde Kim net achter Hendrickx als negende.

Vooraf was Hendrickx, dit seizoen al winnares van de Nebelhorn Trophy, als favoriete bestempeld. Al hadden ook de Zuid-Koreaanse Haein Lee en haar landgenote Kim een goed perspectief. Zij eindigden dit jaar immers als tweede en derde bij de Four Continents Cup, het equivalent van het EK. Maar Lee, die als voorlaatste op het ijs kwam, verprutste haar programma door een val. Hendrickx raakte er niet van in de war en werkte zelfverzekerd haar kür af.

© AFP

“Ik kan beter, dat bewaar ik voor later”

Na het korte programma erkende kunstschaatsster Loena Hendrickx dat ze vrijdag niet het beste van zichzelf had laten zien. “Ik kan beter, dat bewaar ik voor later”, zei ze. Hendrickx begint zaterdag het vrije programma van de Grand Prix in Angers met een voorsprong van bijna vier punten op de nummer twee, de Zuid-Koreaanse Yelim Kim.

“Het was goed voor mijn zelfvertrouwen om voor de eerste Grand Prix een wedstrijd te hebben. Mijn korte programma tijdens de Nebelhorn Trophy was erg sterk. Op de kür daarna was wel wat aan te merken. Ik weet wat er toen aan ontbrak. Ik hoop dat ik morgen na afloop van mijn kür tevreden wel tevreden kan zijn.”

Verder zei Hendrickx blij te zijn weer in Frankrijk te kunnen schaatsen. In maart eindigde ze bij de zuiderburen, in Montpellier, als tweede bij het wereldkampioenschap.