Ajacieden azen op revanche, een spannende Londense derby en de laatste van Piqué: deze vijf wedstrijden mag u dit weekend niet missen

Sheffield United - Burnley (zaterdag 13.30 uur)

Kompany wil voortdenderen

Aan het clubrecord van dertig competitieduels op rij zonder nederlaag (uit 1920-1921) moet Vincent Kompany nog niet denken, maar zestien stuks is toch ook al straf. Er wacht Burnley in de Engelse tweede klasse een nieuwe uitdaging op het veld van Sheffield United, dat derde staat en de kloof wil dichten. Maar met de hulp van de scorende Belgen Zaroury en Benson kan de ongeslagen reeks nog een verlengstuk krijgen.

(Invaller) Benson straks weer aan het kanon?

Atalanta - Napoli (zaterdag 18 uur)

Kan Milan profiteren?

Dries Mertens zal balen dat hij er weg is, want Napoli ligt meer dan ooit in poleposition voor de titel. Al moet het nu op bezoek bij het nummer twee in de stand: Atalanta, dat toch al een jaar of vijf tot de Italiaanse topclubs behoort. De ploeg van Maehle en Malinovskyi (ex-Genk) kan tot op twee punten komen. Maar ook het nummer drie, het Milan van De Ketelaere en co., kan een goeie zaak doen. Dat speelt dezelfde avond thuis tegen Spezia.

Maehle, voormalig rechtsback van Genk, is doorgaans titularis bij Atalanta. — © AFP

FC Barcelona - Almeria (zaterdag 21 uur)

De laatste van Piqué

615 wedstrijden heeft Gerard Piqué (35) achter zijn naam bij Barcelona. Maar de La Liga-match tegen Almeria wordt zijn laatste in Camp Nou, want hij kondigde zijn afscheid aan. Xavi zegt dat hij niet beloven dat de centrale verdediger minuten maakt, maar ga daar maar van uit. Zeker omdat zijn concurrenten met kwaaltjes kampen. “Ik hoop alleszins dat het publiek zich volop laat horen voor dit icoon”, aldus de Catalaanse coach.

In navolging van Xavi, die zijn trainer werd, hangt Piqué zijn schoenen aan de haak. — © AFP

Chelsea - Arsenal (zondag 13 uur)

Nieuwe leider na de derby?

Vlak voor de topper tussen Tottenham en Liverpool (zondag om 17 uur) is er ook nog de Londense derby tussen Chelsea en Arsenal, die garant staat voor spektakel. Denk maar aan die geweldige dribbelgoal van Eden Hazard. De Gunners staan nog altijd op kop van de Premier League, maar of dat na dit weekend nog altijd het geval is? Dichtste belager Manchester City speelt zaterdag al – met een weer fitte Haaland? – tegen Fulham.

Jesus won al titels met Man City, nu wil de spits kampioen worden met Arsenal. — © Action Images via Reuters

Ajax - PSV (zondag 16.45 uur)

Revanche voor de Supercup?

AZ, Twente en Feyenoord staan ook nog in de buurt, maar zoals zo vaak bezetten Ajax en PSV de eerste twee plaatsjes in de Nederlandse Eredivisie. De Amsterdammers verloren eind juli nog de Supercup in de eigen Johan Cruijff Arena tegen de Eindhovenaren – 3-5 werd het toen maar liefst. Nu kunnen ze revanche pakken en hun concurrent op vier punten zetten, terwijl ze ook nog een match minder gespeeld hebben.