Festival da Copa verhuist van Dusartplein naar Tiendschuur op Herkenrode

Voor haar vierde editie verhuist het ‘Festival da Copa’, waar tijdens afgelopen EK’s en WK’s meer dan 10.000 mensen de Belgische nationale voetbalploeg kwamen aanmoedigen. Naar de Tiendschuur op de Herkenrodesite. “Op het Dusartplein is er Winterland en in plaats van in de zomer, spelen ze nu bijna in de winter.”

Michéle Engelen en Birger Vanheusden van 3vents zijn alleszins blij dat ze weer een evenement rond het komende WK kunnen bouwen. “We beperken ons dit keer tot de wedstrijden van de Belgen omdat er op andere dagen nog andere events zijn in de Tiendschuur”, legt Birger uit. “Maar we maken er wel elke keer een feestje van, met, naargelang het aanvangsuur van de wedstrijden, een dinertje vooraf of na de wedstrijd en een afterparty met deejay.”

600 tot 800

“Per wedstrijd kunnen er 600 tot 800 mensen terecht die echt op een groot en kwaliteitsvol LED-scherm van 22 vierkante meter kunnen volgen. Dat aantal is afhankelijk van de hoeveelheid VIP-seats die we aan de man kunnen brengen. We willen de mensen ook in alle comfort kunnen laten genieten van de wedstrijden. We gaan voor de matchen in de kwalificatieronde tegen Canada, Marokko en Kroatië. Nadien zien we wel op welke dagen de Belgen spelen, maar het doel is al die wedstrijden te kunnen uitzenden.”

Wie zeker wil zijn van zijn plek, kan nu al reserveren aan 17,50 euro per plaats of voor een VIP-formule via www.3vents.be .