Verkrachting op de massagetafel: Hasseltse masseur krijgt 30 maanden cel

De zaak van de naar Eindhoven uitgeweken masseur is intussen gesloten. Nadat hij in 2016 zijn diploma behaalde, overhaalde hij zijn klanten met een sessie floaten. Hierbij drijven ze al dan niet naakt in een zoutwatertank met een minimum aan prikkels van buitenaf. Vervolgens zette hij zich achter zijn massagetafel om ‘The Great Boost’ op zijn cliënteel los te laten. Alleen leek de vijftiger in mei en oktober 2019 zijn grenzen niet te kennen. Een slachtoffer gaf aan klachten te hebben vijf centimeter boven de lies. De liesstreek bleek volgens hem zeer uitgestrekt te zijn, want hij kwam met zijn vingers aan haar vagina. Vervolgens ging hij over haar heen liggen. Het slachtoffer verstijfde. Met veel moeite kon ze pas enkele minuten later uitbrengen: “Dit is me te intiem.” Bij de onderzoeksrechter gebaarde hij van krommenaas. “Als klanten mij vragen om de lies te masseren, veronderstel ik dat ze willen dat ik verder ga en er een erogene massage gebeurt.”

Naakt aanbevolen

Bij een tweede slachtoffer wreef hij over de schaamlippen en ademde zwaar. De vrouw vertelde dat de masseur nooit had aangegeven zo ver te zullen gaan. Op zijn proces had de man telkens wel een uitleg klaar. “Ik dwing niemand om naakt te gaan, alhoewel het aanbevolen is.” “Het is niet mijn probleem dat een vrouw moeite heeft om haar grenzen aan te geven.” “Door een spieraandoening kan het wel eens zijn dat ik uitschuif met mijn vingers.” Het maakte geen indruk op de rechtbank. “Van een gediplomeerde masseur mag verondersteld worden dat hij controle over zijn handen heeft”, aldus het vonnis. “Hij maakte machtsmisbruik van de relatie masseur-klant. De massagebeweging over de schaamlippen en het zwaar ademen kaderen geenszins binnen een normale massagebehandeling”, aldus de rechter. Het komt hem op 30 maanden cel en niet op de verhoopte opschorting te staan. Aan de twee slachtoffers is de masseur in totaal net geen 13.000 euro verschuldigd. Daarmee is de kous nog niet af. De rechtbank heeft nog bijkomend onderzoek gevraagd naar een derde slachtoffer. Dat vervolg is op 3 maart gepland.