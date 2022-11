Maasmechelaar krijgt 2 jaar cel voor doodsbedreigingen aan ex: “Ik verkracht u met baseballbat”

‘Deze keer gaan we uit elkaar door de dood’, klonken de sms-berichten van de man aan zijn ex. — © MARC HERREMANS - MEDIAHUIS

De feiten dateren van 2019 en 2020. “De eerste keer heeft een raam van haar woning stukgeslagen. Hij had een contactverbod maar heeft gezegd dat hij haar zal blijven lastigvallen”, aldus de Tongerse procureur tijdens de behandeling van de zaak in oktober. Enkele dagen later zou hij haar dan ook opgewacht hebben aan de Action. “Hij wilde hun relatie herstellen. Hij zag daarbij maar twee opties, of wel moest ze terug naar hem komen of wel zou hij haar vermoorden”, zo ging de aanklager verder.

Een maand later zou de man zijn ex dan weer fysiek aangevallen hebben door haar op de grond te duwen en aan haar haren te trekken. “Op 29 mei heeft hij vijf uur lang sms-berichten gestuurd met bedreigingen”, aldus de procureur. ‘Ik verkracht u met een baseballbat’, ‘Ik beslis wanneer ik u afmaak’ en ‘Deze keer gaan we uit elkaar door de dood’, klonken de sms-berichten. In februari 2020 kreeg de vrouw berichten met foto’s van wapens en kogels. “Die kogels zijn tijdens een huiszoeking teruggevonden. Uiteindelijk belde hij haar in 2021 op vanuit de gevangenis. Als hij vrij zou komen, zou hij haar afmaken”, zo beschreef de aanklager de feiten.

“De vrouw was op dat ogenblik hoogzwanger. Ze was duidelijk overstuur en emotioneel. Ze huilde voortdurend en zei dat het zo niet verder kon. Ze stelde dat ze depressief was en dat ze vreesde voor de veiligheid van zichzelf, haar negenjarige zoon en haar ongeboren kind”, zo staat in het vonnis te lezen. De man kreeg vrijdagochtend een celstraf van twee jaar en een geldboete van 1.600 euro voor de feiten.

Vuurwerkwinkel

Verder werd hij bijkomend ook veroordeeld tot celstraffen van 14 maanden en 6 maanden voor een inbraakpoging bij een vuurwerkwinkel in Maaseik. “Hij sloeg samen met een andere verdachte een ruit in waarop we later bloedsporen terugvonden. Die gaven een match met zijn DNA”, aldus de aanklager. Uiteindelijk sloegen de twee inbrekers op de vlucht zonder buit toen het alarm afging.

De dertiger is geen onbekende voor het gerecht. Hij werd eerder ook al elf keer veroordeeld voor onder andere brandstichting, diefstallen en bedreigingen.