Politie waarschuwt voor inbrakenplaag in Lanaken: extra patrouilles ingezet

De inbrekers slaan vooral in het centrum van Lanaken toe. Onder meer in de Hans Memlingstraat, Jan Van Eyckstraat, Arkstraat, Heuvelstraat en Anne Frankstraat werden feiten gemeld. “We merken inderdaad dat er een stijgend aantal inbraken en inbraakpogingen is in die buurt”, zegt Elke Neyens van de politie Lanaken-Maasmechelen. “Dat heeft onder meer te maken met het winteruur. Sinds de uurwisseling van vorige zondag wordt het vroeger donker en kunnen dieven makkelijker hun slag slaan.”

“Om te anticiperen op dit probleem wordt er extra gepatrouilleerd in Lanaken. Via onder meer sociale media proberen we mensen ook alert te maken en tips te geven. Zorg voor een goede beveiliging aan je huis en geef het een bewoonde indruk. Laat de lichten bijvoorbeeld branden, zodat het lijkt alsof er iemand thuis is.”