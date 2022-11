Resten van Chinese raket in Stille Oceaan gevallen

De Chinese raket die afgelopen maandag een onderdeel van een ruimtestation had gelanceerd, is vrijdag teruggekeerd in de dampkring. De brokstukken zijn in de Stille Oceaan gevallen, zo heeft United States Space Command van het Amerikaanse leger op Twitter gemeld.

Voordat de restanten van de raket ongecontroleerd in de oceaan stortten, vlogen ze over Zuid-Europa. In delen van Spanje werd het luchtruim daarom tijdelijk gesloten.

China vuurde maandag een zogeheten ‘Lange Mars’ 5B-draagraket af, om zo het derde en laatste deel van het Chinese ruimtestation Tiangong naar de ruimte te brengen. Dergelijke raketten zijn echter 21 ton zwaar en 10 verdiepingen hoog, en objecten van die grootte branden niet volledig op in onze atmosfeer: “Doorgaans bereikt 20 tot 40 procent van dergelijke objecten de grond, afhankelijk van het design”, aldus het gespecialiseerde Amerikaanse bedrijf Aerospace Corporation uit Californië.

Ongecontroleerd

Maar in tegenstelling tot soortgelijke ‘re-entries’ van Amerikaanse en Russische raketten ging het ditmaal om een ongecontroleerde landing. Het was dus niet duidelijk waar de brokstukken van de raket zouden landen.

Veel zorgen hoefde niemand zich daarover te maken, aldus experts. De kans dat u geraakt wordt door een brokstuk is 6 op 10 biljoen. De vorige ‘Lange Mars’-raketten stortten neer in West-Afrika (2020), de Indische Oceaan (mei 2021), en Maleisië, Indonesië en de Filipijnen (juli 2022), telkens zonder slachtoffers te maken.

Kritiek

Zodra een ruimtevaartuig in een baan rond de aarde is gebracht, zijn de onderdelen die het hebben laten opstijgen niet meer nodig. In sommige gevallen krijgen die onderdelen dan een doorgerekend duwtje, zodat ze weer worden gegrepen door de zwaartekracht. Ze plonzen daarna doorgaans in de Stille Oceaan tussen Chili en Nieuw-Zeeland, dat is de meest afgelegen plek op aarde. In andere gevallen krijgen de brokstukken juist een duw omhoog, zodat ze zelf ook in een baan rond de aarde blijven. Daardoor draaien vele duizenden stukken ruimteafval rond onze planeet.

China laat zijn raketten echter al langer ongecontroleerd neerstorten, tot ergernis van verschillende andere landen met ruimtevaartprogramma’s. “De vorige vier ‘Lange Mars’-raketten waren goed voor de derde, vierde, vijfde en zesde grootste ongecontroleerde ‘re-entries’ uit de geschiedenis”, aldus Henning. “De meeste anderen daarvan gebeurden ook meer dan 30 jaar geleden, en waren bovendien vaak per ongeluk. De normen in de ruimtevaart zijn sindsdien veranderd, want we beschikken over de vaardigheden om dergelijke grote objecten gecontroleerd te laten neerstorten. De meeste ruimtevarende landen zijn het al langer eens over regels daaromtrent. Maar het is aan elk land op zich om te beslissen of het die regels wil volgen.”