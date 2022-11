Herlinde en hond Kiki zijn de beste dog dancers van Europa: “Een hond leren dansen vraagt engelengeduld”

Zonhoven

Al negen jaar staan Herlinde Jans en haar hond Kiki, een border collie, op nummer één in België als danskampioenen. Nu mogen ze zich ook tot de Europese top rekenen. In Nederland werden hond en baasje Europees kampioen dog dance met hun performance rond een liefdesverhaal.

“Dog dance is misschien niet zo heel bekend bij het grote publiek, maar het is wel degelijk topsport”, legt Herlinde uit. “Elf jaar geleden werd Kiki geboren. Ze heeft de danspasjes als het ware met haar eerste brokjes meegekregen. Met gewone gehoorzaamheidstrainingen zijn de meeste honden snel weg. Maar leren dansen met je dier, dat vraagt echt engelengeduld. Met lesgeefster Elisa Verschueren en hondenscholen Lihos en GHV hebben we er jaren training in gestoken.”

“Zelf heb ik nu een performance in elkaar gestoken over een liefdesverhaal”, vertelt Herlinde. “Terwijl we het brengen, doen we aan touwspringen, wandelen we een stukje achteruit en gaan we door een hoepel. Ik heb er bewust veel risico’s ingestoken, want het zijn zaken die best moeilijk zijn voor een hond. Maar het is toch gelukt en we zijn er in Nederland zelfs Europees kampioen mee geworden.” tr