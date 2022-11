Kanaalbruggen aan Kempische Steenweg krijgen nu toch nieuwe asfalttoplaag

Het Agentschap Wegen en Verkeer gaat nu toch de twee bruggen die de Kempische Steenweg over het Albertkanaal in Hasselt leiden, van nieuw asfalt voorzien. Eerder bleven de verhoogde bruggen behouden zoals ze waren, terwijl de bruggenhoofden, na de vernieuwing, compleet nieuw waren.

De asfaltvernieuwing op beide bruggen komt er na opmerkingen bij Het Belang van Limburg maar ook van flink wat passanten. Het lappendeken met hier en daar een flinke kuil, stond als een tang op een varken op de biljarteffen op- en afrijstroken van de verhoogde brug. “Daarom gaan we actie ondernemen en de brug aanpakken”, zegt Vlaams minister Lydia Peeters (Open Vld).

“Maar er komt geen complete renovatie van de asfaltlaag, wel een grondige vernieuwing van de toplaag”, zegt Sep Vandijck van AWV. “We schrapen de bovenste laag van het huidige wegdek af en brengen dan een nieuwe asfaltlaag aan. Op de brug die vandaag nog in aanleg is, proberen, als dat met de weersomstandigheden en de planning van de Vlaamse Waterweg haalbaar is, nog in te schakelen voor de brug weer opent. Voor onze werken volstaat wellicht één nacht werken. Op de andere brug, richting Hasselt, zullen deze werken dan ook tijdens één nacht uitgevoerd worden. We proberen dit alleszins zo snel mogelijk te doen, zodat de werken aan deze brug helemaal afgerond zouden zijn.”

Fietsleuningen

Er is nog meer goed nieuws op deze werf, want op de nieuwe fietslussen worden nu balustrades voorzien over de hele lengte en niet alleen in de bochten, zoals eerder gepland. “Op deze manier willen we de veiligheid voor de fietsers waarborgen”, zegt minister Peeters.