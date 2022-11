Antwerp-coach Mark van Bommel rekent tegen Anderlecht op meer efficiëntie: “We moeten meerdere mensen hebben die goals gaan maken”

Zondag begint Antwerp FC aan de laatste rechte lijn richting het WK voetbal. Met Anderlecht treft de Great Old een ploeg die het zwaarste deel van een crisis achter zich lijkt te hebben. “Wanneer we ze treffen, maakt helemaal niet uit”, aldus Mark van Bommel, die in het komende drieluik nog niet zal rekenen op Radja Nainggolan.

Mark van Bommel nam deze week afscheid van Koji Miyoshi, die zijn revalidatie in Japan verderzet. De Nederlandse coach gaf op zijn perspraatje ook aan dat het onwaarschijnlijk is dat hij voor het WK nog kan rekenen op Björn Engels en Faris Haroun. Ook Radja Nainggolan, nog steeds in de B-kern, moet voor de wereldbeker in Qatar niet meer op speelminuten rekenen. “Het is nog een dikke week. Hij komt niet meer in actie voor het WK.”

Veldman-effect?

Antwerp kijkt zondag Anderlecht in de ogen, een ploeg die uit het dal lijkt te kruipen. Paars-wit speelde de eerste wedstrijd onder coach ad interim Robin Veldman nog gelijk. Zondag klopte de recordkampioen Eupen en donderdag dwong het Europese kwalificatie af met een zeer deugddoende zege tegen Silkeborg. Qua timing dus niet ideaal voor RAFC. “Uit het dal klimmen, zeg je. Na onze 27 op 27 zaten wij op de top. Zelfs zonder echt goed te spelen. Nu spelen we beter en verliezen we. Dus dal of top, het is maar hoe je het bekijkt. Alles heeft met winnen te maken.”

De trainerswissel bij RSCA, met Van Bommels landgenoot Veldman aan het roer, lijkt vrij goed uit te pakken. “Ik ken de nieuwe coach niet zo goed. We hebben uiteraard wel de drie partijen onder zijn bewind bekeken. Of ze ons nog kunnen verrassen? Normaal gesproken niet.”

Efficiëntie opkrikken

Door de slechte oktobermaand met 6 op 18 is het bij de Great Old nu plots van moeten tegen Anderlecht, Beveren (bekermatch) en Club Brugge. Maar stress lijken ze op de Bosuil niet echt te hebben. Van Bommel zat er vrijdag heel relaxed bij. “Met die 27 op 27 hebben we de lat heel hoog gelegd voor onszelf. Achteraf bekeken hadden we beter twee keer gewonnen, een keertje gelijk, weer drie keer winst, verliezen, winnen, verliezen… Dan hadden we ook gestaan waar we nu staan, maar wordt er anders naar je gekeken. Door die verliespartijen hebben we het onszelf niet makkelijk gemaakt. We hadden in een betere uitgangspositie kunnen – nee moeten – zitten. Veel heeft met efficiëntie te maken. Dat was zo tegen Kortrijk, Genk en Charleroi. We creëerden meer dan voorheen.”

Alleen gingen de ballen er niet altijd in. Stengs miste een pak kansen tegen Charleroi, Balikwisha is nog niet de Balikwisha van voor zijn blessure en ook Ekkelenkamp wist nog maar één keer te scoren. Is Van Bommels ploeg dan niet te afhankelijk van de goals van Janssen? “We creëren de kansen wel. En wie ze krijgt dat maakt niet uit. Ze worden niet benut, maar dat kruipt niet in de kopjes. Het is slechts een kwestie van tijd voor die doelpunten weer gaan maken. Maar we moeten wel meerdere mensen hebben die goals gaan maken.”