Opnieuw geen EK veldrijden voor Bocholtse Fleur Moors na valpartij op training

Fleur Moors was één van de Belgische kandidaten voor eremetaal op het zware parcours in Namen. Dat verhaal gaat nu niet door, nadat de Bocholtse een lelijke val maakte tijdens de verkenning op donderdag. Belgian Cycling meldt het forfait van Moors op haar Facebookpagina en laat weten dat er bij de twee medische controles geen ernstige verwondingen waren. Toch besliste de medische staf dat het verstandiger was voor Moors om wat langer te rusten.

© BELGA

Tweede EK op rij

Dubbel jammer, om verschillende redenen. Moors geldt als één van de opkomende talenten in de vrouwencross. In een discipline die vooral bij de Belgische meisjes- en -vrouwencategorieën internationaal te weinig voorstelt, is Moors een lichtpunt en gooit ze hoge ogen. Een erg waarschijnlijke EK-medaille zou een fantastische opkikker zijn voor alle Belgische meisjes die dromen van een carrière in het veld. Bovendien mist ze al haar tweede EK op een rij. Vorig jaar moest ze ook op de valreep afhaken omwille van keelpijn.

Het EK zou Moors haar laatste of voorlaatste kunststukje zijn voor een korte periode van rust. Waarschijnlijk begint die herstelperiode nu eerder, om daarna weer op te bouwen naar de drukke maanden december en januari.(dasch)