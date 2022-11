Deens premier Frederiksen start voorbereidende gesprekken om regering te vormen

Waarnemend premier van Denemarken Mette Frederiksen is vrijdag begonnen met gesprekken over de vorming van een nieuwe coalitie, nadat ze eerder deze week haar regering had ontbonden na nipte verkiezingen.

De leider van de Sociale Democraten ontmoette eerst Jakob Ellemann-Jensen, de leider van de centrumrechtse en liberale partij Venstre. Later op de dag zal Frederiksen in haar ambtswoning in Marienborg, ten noorden van de hoofdstad Kopenhagen, andere partijleiders ontmoeten om de mogelijkheden voor de vorming van een nieuwe regering te onderzoeken.

Bij de verkiezingen van dinsdag waren de sociaaldemocraten opnieuw duidelijk de sterkste partij, voor Venstre en de nieuwe centrumpartij van oud-premier Lars Løkke Rasmussen, Moderaterne.

Minderheidsregering

Toen de laatste stemmen werden geteld, behaalde het linkse kamp dat de minderheidsregering van Frederiksen in het parlement had gesteund op het laatste moment een krappe meerderheid, al moest ze daarbij rekenen op stemmen uit Groenland en de Faeröer.

Frederiksen streeft echter naar een brede regering in het politieke midden, wat ongebruikelijk is voor Denemarken. Ze zei dat Denemarken zich - net als de rest van Europa - in crisistijden bevindt. Daarom is er nood aan compromissen.

Ellemann-Jensen zei echter dat hij niet van plan was Frederiksen opnieuw premier te maken.