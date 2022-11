Nicole de Moor: “Dit jaar 100.000 mensen die opvang vragen in België”

Alles bijeen zullen dit jaar 100.000 mensen opvang gevraagd hebben in ons land. Dat zegt staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor (cd&v) op de Franstalige nieuwszender LN24. Ter vergelijking: in 2015, in volle asielcrisis kwamen er 44.000 asielzoekers aan in ons land.

Het grote verschil zit hem in de oorlog in Oekraïne. Op dit moment staat de teller op meer dan 90.000 mensen die opvang vragen. 60.000 daarvan zijn Oekraïners, 30.000 zijn klassieke asielzoekers. “Dat is heel veel”, zegt De Moor.

Ze stipt nog eens aan dat het asielbeleid in ons land al jaren in crisisbeheer zit. Fedasil zit op haar operationele limiet, waardoor minderjarigen op straat moeten slapen. Om daar uit te komen, moet er op Europees vlak een spreidingsplan komen, want nu zijn het vooral West-Europese landen waar de asielzoekers terechtkomen. En een fusie van drie asieldiensten kan helpen om de hele procedure efficiënter te maken.

Kamerlid Theo Francken (N-VA) reageert: “Alle records worden gebroken. Dit is een stad ter grootte van Leuven erbij op een jaar. Nooit keerden we meer leeflonen uit. Nooit gaven we meer belastinggeld uit aan de asieldiensten. En dan nog wordt België dagelijks veroordeeld omdat we niet genoeg doen.” Hij herhaalt zijn pleidooi voor een Australisch model.

(nadb)