De liefde lokte Waalse organist Jean naar Wintershoven, hij begeleidt er 1.000 misvieringen

“Jean Schyns en muziek, het zijn begrippen die onvermijdelijk met elkaar verbonden zijn in Kortessem.” Het zijn de lovende woorden van Stefan Houbrechts, dirigent van kinderkoor Arsis. Toch is Jean geen rasechte Kortessemnaar. Hij werd 83 geleden geboren in Limbourg, in de provincie Luik. Het is daar dat hij op achtjarige leeftijd - zoals veel kinderen in die tijd - naar de muziekles werd gestuurd. Viool werd zijn instrument en al snel bleek dat Jean muzikaal getalenteerd was. “Mijn zus volgde in die tijd pianoles en door veel naar haar te kijken en te luisteren, kreeg ik ook dat onder de knie”, vertelt Jean met een licht Frans accent.De muzikale carrière van Jean kreeg een definitieve wending toen hij nog maar 17 was. “Mijn moeder zong in het koor van Limbourg. Op zekere dag viel de dirigent ziek uit en werd aan mij gevraagd of ik wilde overnemen. Dat was een koor van 100 man, hé. Stel u voor, ik daar als 17-jarige met een stokje zwaaiend.” Onder aanmoediging van zijn moeder ging Jean op de uitdaging in. “Op die eerste repetitie stond ik met knikkende knieën voor het koor, maar uiteindelijk viel het goed mee.” Ook de volgende repetities gaf de zieke dirigent verstek en bleef Jean invallen. “Maar op de derde repetitie - ik had de smaak intussen te pakken - kwam die dirigent plots kerngezond binnen. Bleek dat hij al die weken helemaal niet ziek was. Het was eigenlijk een list om mij voor dat koor te krijgen, en ik ben er bij wijze van spreken mijn hele leven blijven staan”, lacht de organist.

Wintershoven

Intussen was Jean leraar Engels en Nederland geworden in Visé. “Schoolopzichter Armand vroeg me op een dag of ik mee wilde lopen in de suite voor zijn huwelijk. Daar, in mijn schoonste kostuum, ontmoette ik mijn toekomstige vrouw, Maggy uit Wintershoven.” Jean volgde de liefde en samen gingen ze in Wintershoven wonen. “Ik kwam er in de muzikale familie Lambrechts terecht. Mijn vrouw - ze is 8 jaar overleden- had een heel mooie stem en ze zong veel. Samen met haar zus en twee broers hadden ze een eigen zangkwartet.” Het was het begin van de Brongalm, het kamerkoor dat Jean in 1977 mee oprichtte. Even later nam hij de leiding over van het kinderkoor van Vliermaal. “Dat koor telde toen 12 kinderen en groeide uit tot liefst 100 leden.” Het Sint-Ceciliakoor - later omgedoopt tot Signum - leidde hij liefst 20 jaar en kinderkoor Arsis staat ook op zijn uitgebreide cv. “Jean is altijd de redder in nood in een zoektocht naar een muzikale begeleider voor heel wat Kortessemse verenigingen”, vertelt Arsis-dirigent Stefan Houbrechts. “Van Neos, het kerkkoor van Wintershoven tot het gezellige dialectenkoortje. En hij is de bezieler van Kortessemse koren die al jaren meedraaien. Ook in ons jeugdkoor is Jean nog steeds de man die door zijn jovialiteit, hulpvaardigheid en muzikaal talent op handen wordt gedragen.”

1000ste viering

Op zondag 30 oktober begeleidde Jean voor de 1000ste maal de kerkdienst in Wintershoven sinds zijn eerste mis in 2001. Exact 1.000 keer, want Jean heeft al zijn begeleidingen nauwgezet bijgehouden. “Inderdaad, ik heb iedere dienst – alle 1.000 - opgeschreven in een farde met daarbij alle nummers die wij toen met het kerkkoor gezongen hebben, ook alle repetities staan daarin genoteerd. Op die manier wil ik vermijden dat ik twee keer hetzelfde speel. En ik ben ook niet zo goed in het onthouden van titels.” Jean doet meer dan alleen het kerkorgel bedienen, hij arrangeerr de religieuze en profane muziekstukken ook zelf en zorgt vaak voor een aangepaste tekst. Op zijn 1.000ste ’concert’ brachten hij en het kerkkoor stukken in vijf verschillend talen, met werk van onder meer Bach en Mozart.

Jean zorgt naast zijn misbegeleidingen nog altijd voor de muzikale omlijsting van tal van evenementen en vieringen. “Ik speel zolang God mij gezondheid geeft en mijn vingers willen volgen”, besluit Jean.