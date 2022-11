‘James de musical’ genomineerd voor een Gouden Roos

James de musical is te zien op Play4, en wordt gepresenteerd door James Cooke. Telkens staat het leven van één bekende Vlaming in de kijker, waar vervolgens bepaalde elementen van in een musical gegoten worden. Onder meer de familie Pfaff, Philippe Geubels en Natalia waren er al te gast. Binnenkort komt er een tweede seizoen waarin Cooke onder meer het leven van Alex Agnew, Astrid Coppens en Erik Van Looy onder de loep neemt. “Dit is een heel groot compliment en een fantastische pluim voor heel het team”, zegt Cooke. “Na Cannes, waar we de prijs van ‘Best factual entertainment show’ hebben weggekaapt, is het een dubbele bekroning om nu genomineerd te zijn voor de prestigieuze Rose d’Or Awards. Ook in het buitenland is er veel interesse in het format. Amerika, Spanje, Groot-Brittannië, Australië, … Er komen nog heel mooie dingen aan.”

De televisieprijzen worden uitgereikt op 28 november. In totaal werden er 750 programma’s in twaalf categorieën ingestuurd. James de musical moet het opnemen tegen vijf andere programma’s zoals Stealing the show (Duitsland), Holey moley (VS) en That’s my jam (VS). Eerdere Belgische shows die al een Gouden Roos wonnen zijn De mol, Benidorm bastards, Wat als?, Down the road en Sorry voor alles.