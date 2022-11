Janine Bischops gebroken na overlijden Nicole: “Ik heb net een uur zitten wenen, ze was mijn allerbeste vriendin”

Janine Bischops klinkt gebroken. “Ik heb net een uur zitten wenen. Nicole was mijn beste vriendin. Al vijftig jaar. Niemand kon me zo hard aan het lachen brengen als zij. En omgekeerd.”

“In een restaurant hebben ze ons ooit eens gevraagd om daar niet meer te komen eten omdat we zo lawaaierig waren”, vertelt Janine Bischops (80). “Dat was in Blankenberge in de zomer van 1984. Ik speelde dan samen met Nicole en Hugo in de revue van het Witte Paard. ’s Middags gingen we altijd samen eten. En zoals altijd kon Nicole het plagen niet laten. Dan prikte ze een frietje uit mijn bord, stal ik een brokje vlees uit het hare en natuurlijk kon Hugo niet achterblijven. Op den duur lagen we dubbel van het luide lachen. Uiteindelijk hebben ze ons vriendelijk gevraagd een ander restaurant te zoeken.”

Janine Bishops doet er niets van af: “Nicole was mijn allerbeste vriendin. Moeilijk soms de vinger te leggen op de reden van een vriendschap. Maar misschien was het onze ongegeneerde manier van met elkaar omgaan. De dingen zeggen zoals ze zijn, met nog een schep erbovenop. Ik herinner me nog de tv-serie LikeMe waarin ik het lief van Hugo speelde. Maar aanvankelijk wilde hij niet meedoen omdat Nicole er niet bij was. De regisseur vroeg me of ik Hugo niet kon binnenhalen. Ik heb toen eerst een lijst gemaakt met de grofste verwijttermen en rammelde ze af zodra Nicole en Hugo de telefoon opnamen. Nu kunnen we niet meer weigeren, zeiden ze nadien.”

Hugo speelde alleen mee in LikeMe, maar Nicole kwam wel mee naar elke opname. Net zoals ze ook naar elke voorstelling van Het spook van de operette in Theater Elckerlyc in Antwerpen ging kijken waar Hugo een van de hoofdrollen speelde. “Zondag ook weer”, zegt Janine Bischops. “Ik zat dan naast haar en telkens Hugo opkwam, kneep ze eventjes in mijn hand.”

Positief blijven. Altijd positief blijven en blijven lachen. Dat is de belangrijkste les die Janine van Nicole leerde. “Zelfs wanneer ze zieker en zieker werd, Nicole bleef positief.”

Toen Nicole en Hugo in 2011 hun trouwgeloftes hernieuwden op cruise in de VS vroegen ze Janine mee als getuige. “En nu is Hugo alleen gevallen. We gaan goed voor hem moeten zorgen. Normaal zou ik al naar hem zijn gereden. Maar ik ben de laatste tijd nogal draaierig in mijn hoofd - ik ben ook al 80”, zegt Janine nog.