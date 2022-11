Gluurder filmt jonge kinderen in zwembad Sportoase Beringen na veroordelingen voor bezit van kinderporno

Op 12 juni dit jaar betrapte een poetsvrouw een 52-jarige Antwerpenaar op het filmen van meisjes van amper 7 en 8 jaar in zwembad Sportoase in Beringen. Dat deed hij via geboorde gaatjes in de kleedcabines. Na eerdere veroordelingen voor bezit van kinderporno moet hij nu vrezen voor drie jaar cel.

Samen met een mama wist de poetsvrouw de gluurder staande te houden tot de politie er was. Op zijn gsm bleken vijf filmpjes van vijf minderjarigen te staan. De man bekende meteen. Gluren deed hij onder meer via geboorde gaten in de kleedcabines. “Die heb ik zelf niet gemaakt.” Toch bleek hij in het bezit te zijn van werkmateriaal zoals een schroevendraaier. “Ik had wel de intentie om ze terug open te maken als ze dicht zouden zijn”, klonk het. “Ik heb spijt van wat ik gedaan heb. Het is verkeerd wat ik deed. Een stommiteit.”

Escalatie

Nochtans had de man veel beter moeten weten na veroordelingen in 2008 en 2021 voor bezit van kinderporno. Hij kreeg zelfs het verbod om een smartphone te hebben om op het internet te surfen, maar bleek wel degelijk over een exemplaar te beschikken. “Had ik nodig voor mijn job als koerier. Ik heb een uitzondering aangevraagd.” De procureur sprak over frappante en bijzonder zorgwekkende feiten. “De feiten escaleren. Eerst was er kinderporno en wanneer hij geen toegang meer tot het internet mag hebben, zet hij zelfs nog een stap verder. De man gaat zelf films maken om zijn behoeften te bevredigen. Er is totaal geen controle over zijn seksuele impulsen. Hij blijft hervallen. Ik vorder drie jaar cel, een ontzetting uit de rechten en tien jaar terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank.”

Behandeling

Zijn advocate Carine op ’t Roodt betwistte de feiten niet en weerlegde evenmin het gevaar op recidive. “Mijn cliënt is geboren met een bepaalde persoonlijkheid en werd door zijn vader misbruikt. Wij dringen aan op een behandeling in een gespecialiseerde instelling. Ik vraag een milde toepassing van de straf zodat hij zich kan laten opnemen. Ook al duurt die behandeling twee of drie jaar.” “Ik wil me excuseren. Bij de gevolgen heb ik veel te weinig stilgestaan”, zei de vijftiger in zijn slotwoord. Vonnis op 18 november.