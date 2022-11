Tongenaar dealt van bij zijn thuis: “Kon niet werken door mijn enkelband”

De twintiger moest vrijdagochtend voor de Tongerse correctionele rechter verschijnen omdat hij in 2020 een handeltje in cannabis had opgestart. De man was net vrij onder elektronisch toezicht, maar begaf zich meteen weer op het slechte pad. “Ik had financiële problemen en ik zat thuis met een enkelband. Ik kon dus niet gewoon gaan werken”, zo klonk zijn eerder bizarre uitleg. “Dus u hebt deze nieuwe feiten gepleegd toen je een enkelband droeg voor een andere veroordeling. Dan ben je wel echt heel slecht bezig”, zo antwoordde de rechter.

Minderjarige afnemer

Het dossier startte na politionele informatie waaruit bleek dat de man vanuit zijn woning in Tongeren drugs verhandelde. Tijdens eens van de observaties beslisten de inspecteurs om de wagen van een van de afnemers te onderscheppen. “Die gaf meteen toe dat hij cannabis had aangekocht bij de beklaagde”, aldus de procureur.

Tijdens de huiszoeking die volgde vond de politie 960 euro cash geld, een weegschaal, gripzakjes en cannabis. “Eerst ontkende hij, maar nadien gaf hij wel toe dat hij verkocht sinds hij uit de gevangenis kwam. Hij zou een twintigtal klanten hebben, waaronder ook een minderjarige.” De man riskeert daarom een celstraf van 18 maanden en een geldboete van 8.000 euro.

De man gaf toe dat hij cannabis dealde, maar stelde wel dat hij niet wist dat een van zijn afnemers minderjarig was. “Hij wist het echt niet. Het is toch logisch dat hij de identiteitskaart van zijn afnemers niet vraagt”, zo stelde zijn advocaat, meester Jürgen Millen. Hij vraagt een straf met uitstel of een werkstraf.

Vonnis volgt op 2 december.