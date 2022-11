FOD Financiën houdt uitverkoop: doe je vrouw eens een Delvaux of Louboutins van criminelen cadeau

Droomt je vrouw al jaren van een handtas van Delvaux, maar wil je er zelf geen 3.000 euro of meer aan geven? Of van peperdure pumps van Louboutin? Dan kan je nu de slag van je leven slaan, op de Finshop van de FOD Financiën. Weet wel dat het in beslag genomen of verbeurdverklaarde luxeartikelen zijn, voordien eigendom van criminelen.