Een spektakelrijk parcours, Belgische medaillekansen én kans op regen: alles wat u moet weten over het EK veldrijden in Namen

Waar wordt het gereden? In Namen, op de hellingen rond de befaamde Citadel, op precies dezelfde plaats waar sinds 2009 een GvA- en sinds 2011 een Wereldbekercross wordt georganiseerd.

Hoe lang duurt het ? Twee volle dagen. Drie wedstrijden op zaterdag, drie op zondag.

Is dit hetzelfde parcours als anders in Namen? Voor het overgrote deel wel. Want aldus organisator Golazo: “Het is sowieso al een van de zwaardere crossen van het seizoen. Nog zwaarder hoeft niet.” Toch zijn er in de hoop op extra spektakel een paar kleine wijzigingen gebeurd: een extra brug, een extra lusje met nieuw klimmetje en een start op kasseien.

Wat is het sleutelpunt? Dat is traditioneel de zogenaamde ‘schuine kant’, een lange strook langs een glad, hellend vlak waar je in voorgaande edities steevast spektakel kreeg.

Krijgen we modder? Zaterdag is dat niet de verwachting. Er wordt winderig maar droog weer voorspeld, met temperaturen tot tien graden. Zondag wordt er wel veel meer regen voorspeld. Dat zal de omloop alleen maar gladder maken.

Hoe was het vorig jaar op het EK? Toen werd het EK op de VAM-berg in Nederland gereden. Bij de mannen profs ging de titel naar Lars van der Haar voor Quinten Hermans en Michael Vanthourenhout. Bij de elite vrouwen haalde Brand het voor Blanka Kata Vas en Yara Kastelijn. België was goed voor één Europees Kampioen: Aaron Dockx bij de junioren.

Lars van der Haar. — © AFP

Hoe was het vorig jaar in Namen? Bij de mannen haalde Michael Vanthourenhout het na een spannend duel met Tom Pidcock die door een val in de voorlaatste ronde zijn kansen zag vervliegen. Toon Aerts werd derde. Bij de vrouwen was Brand de betere van Betsema en Pieterse.

Wie zijn de favorieten bij de mannen? Geen Van Aert, Van der Poel of Pidcock aan de start en dus steken er twee namen bovenuit: Lars van der Haar, dinsdag nog winnaar op de Koppenberg, en Eli Iserbyt. Als betere klimmers komen ze mogelijk het best uit de voeten op het lastige rondje in Namen. Vanthourenhout en Sweeck zitten daar dicht tegenaan. Quinten Hermans, die gepiekt heeft richting dit EK, is de vijfde favoriet. Belangrijk: in alle categorieën wordt niet in de merkentrui gereden, maar wel in de nationale trui.

Wie zijn de favorieten bij de vrouwen? Dé topfavoriete is de 20-jarige Fem van Empel, dit seizoen al goed voor zeven zeges. Ze kon ook het EK bij de beloften rijden, maar kiest definitief voor de elite. Bij afwezigheid van de geblesseerde Brand is het verder uitkijken naar Worst, Alvarado, Marianne Vos en Vas. De française Pauline Ferrand-Prévot is outsider. België, dat slechts drie rensters inzet, heeft geen favorietes: Cant, Verdonschot en Norbert-Riberolle deden dit seizoen nog nergens mee voor de zege.

Fem van Empel. — © BELGA

Naar wie is het uitkijken in de andere wedstrijden? Bij de vrouwen beloften wordt een Nederlands duel tussen titelverdedigster Shirin van Anrooij en Puck Pieterse verwacht. Bij de mannen beloften is Thibau Nys de grote favoriet.

Hoeveel kost het? Een combiticket, voor zowel zaterdag als zondag dus, kost €25 in voorverkoop en €30 aan de kassa zelf. Voor een dagticket betaal je op zaterdag €12 (voorverkoop) of €15 (dag zelf). Op zondag betaal je €18 of €20. Kinderen jongen dan 12 jaar mogen gratis binnen.