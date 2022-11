Thibau Nys favoriet voor EK veldrijden bij beloften: “Prestatie op de Koppenberg gaf me veel vertrouwen”

Enkel laatstgenoemde komt zaterdag op het EK in Namen in actie bij de beloften en is de favoriet voor de zege. Nys pakte in het Italiaanse Silvelle di Trebaseleghe al eens de Europese titel, maar dat was in 2019 bij de junioren. Met een zevende plaats afgelopen dinsdag in de Koppenberg lijkt hij klaar voor de titelstrijd op en rond de Citadel van Namen.

“Ik heb er enorm veel zin in. De afgelopen dagen stonden in het teken van rust om fris aan de start te komen. Mijn prestatie op de Koppenberg heeft me veel vertrouwen gegeven. Ik zit op het niveau dat ik de grote jongens al kan volgen, alleen herstel ik minder snel van die inspanningen. Mijn grootste concurrenten zaterdag? Pim Ronhaar en Witse Meeussen”, aldus Thibau Nys.

Pim Ronhaar werd in Maasmechelen nog 2e bij de beloften, in de Koppenbergcross reed hij naar de 5e plaats. De Nederlander won dit seizoen al de Kleeberg Cross in eigen land. Witse Meeussen plaatste zich in Maasmechelen, de wedstrijd die Thibau Nys won, net onder Ronhaar. In de Koppenbergcross ging bij de beloften de overwinning naar Viktor Van De Putte, die het haalde na een sprint met wereldkampioen Joran Wyseure. Beiden mogen zich derhalve ook bij kanshebbers voor de Europese beloftentitel rekenen. Regerend Belgisch kampioen Emiel Verstrynge werd vorig jaar 4e in de wereldbekercross van Namen en wil ook een gooi doen naar de sterrentrui.

Bij de vrouwen beloften is het uitkijken naar Zoe Bäckstedt, Puck Pieterse en Shirin van Anrooij. Laatstgenoemde verdedigt haar titel.