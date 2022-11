‘Tettele’ verkozen tot dialectwoord van het jaar in Kortessem

In samenwerking met het gemeentebestuur vond op 28 oktober de vierde editie van de Kortessemse dialectavond ‘Koent djéë nog plat kalle?’ plaats. De 200 aanwezigen werden getrakteerd op een waaier aan verhalen, liedjes en sketches in het Guigoves, Kotsoves, Troúets, Vlùrmó'ls, Weintersoves en Zammels dialect.

Voor het voetlicht traden Marc Defooz, Guido Diriks, Jos Punie, het Neos-koor Bizou, Marleen Oris, Ria Steegmans, David Knapen en Flor Libotte aan. Ze zorgden voor een uitermate amusant en een avondvullend programma. Na afloop werd een drankje en een 'eppelkukske' aangeboden en werd er een hartig woordje Kotsoves gesproken.

Zoals voorgaande jaren werd ook nu weer gestemd voor het woord van het jaar. Voor de editie van 2022 werd tettele verkozen tot woöd van het joùr. Dat betekent ‘treuzelen’. “Allé, 't is tijd, wa zijë nog mer aon 't tettele? Dut es door, had op bè da getettel.” (Vooruit, het is tijd, wat ben je toch maar aan het prullen? Maak eens voort, stop met dat getreuzel.) Iemand die treuzelt, noemt men een tetteleer, tettelkont of tettelpie. De organisatie kijkt nu alvast uit naar de lustrumeditie van de dialectavond in 2023.