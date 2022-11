Loverboy uit Heusden-Zolder duwt twee minderjarigen in de prostitutie

Grote afwezige vrijdag in de Hasseltse correctionele rechtbank was de twintiger. Een advocaat om hem te vertegenwoordigen, was er evenmin. Wel aanwezig was een slachtoffer uit Midden-Limburg dat intussen meerderjarig is. In maart vorig jaar ging de bal aan het rollen toen ze naar politie LRH stapte. Enkele maanden voordien was de kwetsbare minderjarige, die uit een instelling was vertrokken, via de sociale media in contact gekomen met de jongeman. De twee begonnen een relatie. “Bijzonder was dat het slachtoffer inwoonde bij de vriendin van de verdachte. Ook haar had hij de prostitutie in gedwongen”, schetste de procureur.

Opgesloten

De betichte bracht het hoofd van de meisjes op hol. “Al snel sprak hij over schulden. De man probeerde de slachtoffers warm te maken om stappen in de prostitutie te zetten.” In februari 2021 wist het meisje uit Midden-Limburg te vluchten naar Leuven. Na enkele dagen stond de loverboy aan de deur en nam haar mee naar zijn woning. Daar sloot hij de tiener vier dagen op in een kamer en kreeg ze slaag. Op het moment dat de betichte de minderjarige naar een klant in Maastricht bracht, wist ze opnieuw te vluchten en naar de politie te stappen. Tot betaalde seks kwam het niet. Haar vriendin uit Noord-Limburg moest wel enkele klanten in Beringen en in Genk afwerken. Het tarief was 150 euro, waarvan ze de helft aan hem moest geven. Als ze tegenstribbelde, dreigde de verdachte ermee het andere slachtoffer te verwonden. Volgens de wijkagent zag de beklaagde de meisjes als zijn geldbron en de manier om snel rijk te worden.

“Opgezet spel”

Klanten zocht de loverboy door foto’s van de meisjes te posten op escorte-sites als afspraakjes.com en redlights.be. “Hij had alle controle over beide meisjes. Er is sprake van seksuele uitbuiting”, aldus de procureur. In 2018, ’19 en ’21 liep de twintiger uit Heusden-Zolder al veroordelingen op voor drugsdelicten. “Hij trekt geen lering uit eerdere veroordelingen. Ik vorder vier jaar cel, een ontzetting uit de rechten voor vijf jaar en 24.000 euro boete.” De verdachte kwam zich dus niet verdedigen. Tegen de politie verklaarde hij eerder dat het “opgezet spel was door zijn ex.” Advocaat Guido Niesten vroeg voor een slachtoffer een morele schadevergoeding van 6.000 euro. “Maar de schade is niet te begroten. Nog een geluk dat ze niet zwanger van hem is geraakt, want ze heeft een kinderwens.” Vonnis op 2 december.