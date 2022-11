Gent-coach Hein Vanhaezebrouck verwacht moeilijke match tegen Club Brugge: “Kloof tussen beide clubs? Dat mag ik niet meer zeggen”

“Ik bleef vrij kort in de kleedkamer want de meeste spelers waren nog de fans aan het groeten”, keek Vanhaezebrouck nog even terug op een voor de Buffalo’s belangrijke voetbalavond. “Ik had weinig tijd om de temperatuur te meten in de kleedkamer want nadien moest ik meteen interviews afwerken. Het zal wel meevallen in deze groep, uiteraard was er tevredenheid. Dit was één van onze targets, wanneer je beseft dat het fout kan lopen, ben je tevreden als je dit vermeden hebt.”

De loting voor de barrages in de Conference League staat pas maandag op het programma maar daar ligt Vanhaezebrouck nog niet meteen wakker van: “Er zitten enkele verre verplaatsingen bij, we zien wel.” Ook al beseft de Gentse coach dat Gent en de drie andere ploegen die Europees overwinteren het Belgische voetbal een goede dienst hebben bewezen. “Dit is positief voor de Belgische coëfficiënt.”

“Vorig jaar las ik anderzijds wel nog dat het een drama was en dat we alles in vraag moesten stellen, zelfs onze competitieformule. Dat is typisch hoe er wordt nagedacht over sommige feiten. Vorig jaar was het natuurlijk minder goed en konden enkel wij overwinteren. Nu zijn er vier ploegen die dar in slagen maar er is weinig veranderd. Nu lees ik dat het een gevolg is van de goede werking en vele investeringen. Sorry, het is wat het is.”

Over naar de orde van de dag dan maar. AA Gent ontvangt zondag aartsrivaal Club Brugge. Bij de blauw-witte fans staat die ‘Slag om Vlaanderen’ al wekenlang met rood aangekruist in de agenda: “Deze groep kan wel snel de knop omdraaien, dat is hier altijd zo geweest, in beide richtingen trouwens. Toen ik hier aankwam, startten we met negen op negen, waaronder zelfs een zege op Club Brugge, toch altijd een moeilijke match voor ons.”

© BELGA

“Daarna gingen we naar Kortrijk en pakte mijn topschutter plots rood en verlies je die match. Dat was eigen aan die periode. Ik gaf eerder ook al het voorbeeld van die match op Charleroi waar we onszelf in de voet schoten. Anderzijds kunnen we na een mindere match ook vlot de knop omdraaien. Het kan hier snel veranderen. We hopen natuurlijk de positieve lijn zo lang als mogelijk aan te houden. Deze groep kan ook in moeilijke omstandigheden presteren en reageren.”

Zondag dient er zich dus opnieuw een do-or-die-match aan: “Alles gebeurt zoals het moet gebeuren en wanneer het moet gebeuren. Als je wint ben je tevreden, anders teleurgesteld. We willen iedere week winnen maar we spreken niet in termen als moeten. We proberen elke match te winnen. Anders word je los kampioen en heb je na drie kwart seizoen al een kampioen. Genk is goed bezig, misschien krijgen we wel een kampioen zoals City en Liverpool met 100 punten.”

Ook de Gentse fans lieten donderdagavond al merken dat het duel tegen Club Brugge zeker niet geruisloos kan passeren: “Hun spandoek was al voor de match gemaakt. In de overtuiging allicht dat we zouden uitgeschakeld zijn… (grijnst) Ze wilden allicht het signaal geven dat we er zondag ook zeker moeten staan. Ik kan hen daarin volgen; het is voor hen een belangrijke match. Ook voor ons, net omdat het voor onze supporters zo’n belangrijke match is. In Kortrijk was het tegen Zulte Waregem. Zo heeft elke supportersschare hun match van het jaar. Bij Anderlecht is dat vaak nog Standard.”

“Als dat bij ons gebeurt, wordt die speler afgemaakt”

Vanhaezebrouck blijft evenwel realist: “Het wordt een moeilijke match, zoals altijd tegen Brugge. Als je ziet hoe ze evolueren en als je merkt welke mogelijkheden ze ook hebben. Het is de laatste jaren ongezien”, toont HVH veel respect voor blauw-zwart. “Ik zei al eerder dat je de kracht en sterkte van een club eigenlijk kunt bekijken op basis van de mislukte transfers die ze deden en vooral als die veel geld kostten. Als een club een transfer deed die dramatisch uitpakt en er ontstaat geen paniek…”

“Brugge gaf ook al veel geld uit, ook aan spelers die niet slaagden maar zij liggen niet wakker van zes of zeven miljoen meer of minder. Sowah is het beste voorbeeld: het lukte niet echt in zijn eerste jaar en ze leenden hem ook zonder al te veel succes uit. Geen paniek. Als dat bij ons gebeurt, wordt die speler afgemaakt want hier wordt er dan verwacht dat hij het verschil zal maken. De kloof tussen beide clubs? Ik mag dat niet meer zeggen”, aldus Vanhaezebrouck die zich ook niet meer wilde wagen aan vergelijkingen met ritjes op provincie – en snelwegen. “Ik begin er niet meer over (lacht).”