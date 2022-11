BV’s nemen afscheid van Nicole: “Die mensen waren voor mij een voorbeeld”

“Heel veel sterkte gewenst aan Hugo”, schrijft Helmut Lotti op Facebook. “Die mensen waren voor mij een voorbeeld, zowel privé als qua professionalisme.”

LEES OOK. Nicole van ‘Nicole & Hugo’ overleden op 76-jarige leeftijd

“Pijnlijk getroffen door het overlijden van Nicole”, schrijft Antwerps burgemeester Bart De Wever op Twitter. “Haar leven raakte en verrijkte onze volksziel. Ik heb warme herinneringen aan onze ontmoetingen. Sterkte aan Hugo en aan al wie haar liefhad.”

“Ze stond zo graag op het podium”

“Nicole was een heel gedreven vrouw”, zegt Margriet Hermans bij VRT NWS. “Ze wist wat ze wilde en was niet te onderschatten. Ze stond zo graag op het podium. Ze zong graag, maar we zagen haar de laatste jaren achteruitgaan. Ik denk dat haar ziekte heel zwaar geweest moest zijn.”

LEES OOK. Nicole trad op met Johnny Hallyday en Adamo, maar toen kwam Hugo: “Tegen het einde van de opnames waren we smoorverliefd”

“Wat Nicole vooral kenmerkte was het vertrouwen dat ze had in Hugo”, aldus de zangeres. “Hugo wrong zich in elke bocht om haar leven makkelijker te maken. Ze weken niet van elkaars zijde. Haar dood slaat verschrikkelijk in. Ik hoop dat hij zijn draai vindt. Ik wil hem bedanken voor hoe fijn hij voor haar heeft gezorgd.”

“Nicole en Hugo bestaan niet meer”

“Ik heb Hugo aan de lijn gehad, en hij krijgt amper iets gezegd”, zegt ook Eurosongfestival-kenner André Vermeulen. “Het enige wat hij zei, was: ‘Nicole en Hugo bestaan niet meer’. Ze waren sinds 1970 altijd samen, zowel romantisch als professioneel. Zelfs toen ze ziek werd en hij eigenlijk alleen doorging als acteur, nam hij haar overal mee.”

LEES OOK. Twee keer vocht Nicole met succes tegen kanker, van één ziekte zou ze nooit kunnen winnen

“RIP lieve Nicole”, klinkt het dan weer bij Sven De Ridder.️ “Ons mama zal je opwachten…”