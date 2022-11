Truiense esporter Mike Polleunis (20) wordt door voetbalbond opgeleid tot eDevil

De Belgische voetbalbond gaat 16 gamers opleiden in de RFBA eSports Academy met als ultieme doel eDevil voor ons land te worden. Een van hen is Mike Polleunis - neefje van STVV-icoon Lon Polleunis - uit Sint-Truiden.

De uitverkorenen voor de RFBA eSports Academy zijn eigenlijk de beloften van de virtuele Rode Duivels. Het is een select kransje van gamers die professioneel worden opgeleid om uiteindelijk als eDevil ooit ons land te vertegenwoordigen op internationale FIFA-gametornooien.

Meer dan 1.000 gamers probeerden van thuis uit door te stoten naar de laatste 32 kandidaten. Die namen het donderdag op in het Proximus Basecamp in Tubeke tegen elkaar op in kwartfinales, halve finales en een finale om een van de 16 felbegeerde zitjes aan de RBFA eSports Academy te veroveren.

Een van de 16 namen is Mike Polleunis (20) uit Sint-Truiden. Hij is ook esporter voor zijn hogeschool PXL en reservespeler bij het esportsteam van STVV. Polleunis zal vanaf nu op regelmatig tijdstippen trainingen en een bootcamp moeten volgen in Tubeke. Hij zal dat moeten combineren met zijn studies aan de PXL. Leuk detail: de student is het neefje van Lon Polleunis, ex-Rode Duivel en de enige Gouden Schoen die STVV ooit heeft voortgebracht.