Musk heeft er geen gras over laten groeien: heftige eerste week bij Twitter

Een week na zijn aanstelling als nieuwe CEO van Twitter begint Elon Musk meteen aan de langverwachte ontslagronde. Volgens de Washington Post zullen vrijdag maar liefst 3.700 werknemers de laan uitgestuurd worden – ongeveer de helft van de 7.500 huidige werknemers.

Maar niet alleen het aantal doet de wenkbrauwen fronsen, vooral de manier waarop is voer voor discussie. Want wie mag blijven zal een mailtje krijgen op zijn werkadres. Wie ontslagen wordt, zal via het persoonlijke e-mailadres geïnformeerd worden. Het gevolg: een groepsvordering tegen het bedrijf. Want volgens de federale wetgeving moeten grote bedrijven bij massale ontslagrondes hun personeel minstens 60 dagen op voorhand waarschuwen. Ook op Twitter wordt er massaal gereageerd op de ontslagen met de hashtag ‘One Team’.

(Lees verder onder de tweet)

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Waarschuwingen

Dat Musk voor veranderingen zou zorgen hadden velen voorspeld. Maar dat hij als nieuwe CEO de Twitter-wereld zodanig op z’n kop zou zetten, was niet meteen wat verwacht werd toen hij een week geleden met een pompbak in de handen het Twittergebouw in San Francisco binnenwandelde.

“Let that sink in”, schreef hij bij een filmpje op Twitter waarin hij te zien is met zijn pompbak. Een ongewone manier om aan te geven dat een deal rond is, maar de wereld is wel wat meer gewoon van Musk. Onder zijn naam op Twitter kwam ook ‘chief Tweet’ te staan om duidelijk te maken dat hij nu touwtjes in handen heeft. “De vogel is bevrijd”, klonk het even later op het sociale media platform.

Maar Musk was nog maar net geïnstalleerd in zijn nieuw kantoor of hij werd al op het matje geroepen door Europa. Want de grote angst is dat Twitter een platform wordt voor haatzaaierij. Musk gaf namelijk eerder al aan dat hij van Twitter een plek wil maken waar vrijheid van meningsuiting primeert. Onder andere Eurocommissaris Thierry Breton en zelfs Guy Verhofstadt waarschuwden Musk dat er Europese regels zijn waar ook hij zich aan zal moeten houden.

Enkele uren later liet Musk opnieuw van zich horen. Op zijn eerste werkdag besloot hij namelijk al meteen met de ruwe borstel door het bedrijf te gaan. Vijaya Gadde, Parag Agrawall en Ned Segal- drie leden van de Twitter-top - mochten meteen hun boeltje pakken en naar huis gaan.

En niet veel later was er weer Twitter-nieuws: Elon Musk kondigde aan dat er een adviesraad zou komen over de inhoud van tweets en blokkades van accounts. De bedoeling: adverteerders gelukkig houden en aantonen dat Twitter geen plek zou worden van haatzaaierij. Maar dat zorgde meteen ook voor de belangrijkste vraag van de dag: kan Donald Trump dan binnenkort terugkeren op Twitter? De Tesla-baas had namelijk eerder al aangegeven geen voorstander te zijn van levenslange verbanningen zoals die van Donald Trump.

Geldnood

Dat Musk veel te veel betaald heeft voor Twitter is publiek geheim. En dus heeft de kersverse baas dringend geld nodig om zijn leningen af te betalen. Maar net nu besloot General Motors niet meer te willen adverteren op Twitter omdat het niet gelinkt wil worden aan inhoud waar het geen toestemming voor heeft gegeven. Ook Pfizer en Audi drukten voorlopig de pauzeknop in. En dus moet Musk creatief te werk gaan.

Wat volgde was het - tot dan toch - meest opvallende nieuws van de week: iedereen die een blauw vinkje bij zijn naam wil zien staan zal daar binnenkort maandelijks 8 euro voor moeten ophoesten. In ruil krijgen gebruikers minder advertenties en een bewerkingsknop.

Maar dat nieuws zorgde meteen ook voor een nieuwe Twitter rel. Tienduizenden mensen gingen op zoek naar alternatieven zoals Mastodon en bekende gezichten uitten hun ontevredenheid uit op Twitter. Onder andere auteur Stephen King en lid van het Amerikaanse huis van Afgevaardigden Alexandria Ocasio-Cortez reageerden kwaad op het nieuws. Maar Elon Musk zou Elon Musk niet zijn als hij niet met een tweet zou antwoorden. “Jouw feedback wordt geapprecieerd. Betaal nu 8 dollar”, reageerde hij op de tweet van Ocasio-Cortez.

(Lees verder onder de tweet)

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Ontslagen, betalende blauwe vinkjes en een adviesraad om adverteerders gelukkig te houden. Het verdienen of dringend vinden van geld was de afgelopen zeven dagen een duidelijke rode draad in het beleid van Elon Musk als kersverse baas van Twitter. Maar of dat genoeg zal zijn om van het sociale mediumplatform een winstgevend bedrijf te maken, blijft de hamvraag. Want Twitter was acht van de laatste tien jaar niet winstgevend en sinds enkele maanden geleden het nieuws bekend raakte dat Musk het platform zou overnemen, hebben heel wat investeerders hun aandelen verkocht.